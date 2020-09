MOUNTAIN BIKE FUORISTRADA, IN DISCESA DA TORTORETO PAESE, CADE E SI FRATTURA LA SPALLA

Stasera, poco prima delle 20:00, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto è intervenuta a Tortoreto per soccorere un ciclista.

Si tratta di un ragazzo 15enne di Tortoreto che, insieme ad un gruppo di amici, stava affrontando in mountain bike una discesa lungo il percorso fuoristrada che collega Tortoreto Alto alla SP8 della Bonifica del Salinello. Il giovane ciclista perdeva il controllo della bici e veniva sbalzato a terra battendo violentemente una spalla. Il forte trauma gli impediva di risalire in sella, ma anche di proseguire a piedi. Sul posto giungeva anche un'ambulanza della Croce Verde di Martinsicuro.

Nonostante il sopraggiungere del buio, i vigili del fuoco raggiungevano rapidamente il ragazzo e, in collaborazione del personale sanitario della Croce Verde, lo stabilizzavano su una barella toboga. Il ferito veniva poi trasportato a braccia lungo il percorso sterrato per circa 15 minuti, fino ad una strada di campagna dove la barella veniva caricata a bordo di un fuoristrada dei vigili del fuoco. Dopo un breve tragitto si raggiungeva l'autoambulanza con cui si provvedeva a trasportare il ferito presso l'Ospedale di Sant'Omero, dove veniva sottoposto alle cure del caso.