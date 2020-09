RAGAZZA RITROVATA MORTA SULLA SPIAGGIA: AVEVA 17 ANNI, SI CERCA L'UOMO CHE ERA CON LEI. FORSE SONO ANNEGATI SABATO SCORSO

Potrebbe essere il cadavere di una giovane turista della Repubblica Ceca: Markéta Adamcova, 17 anni, che stava soggiornando a Martinsicuro insieme a un uomo di 40 anni, Tomas Cerveny, suo connazionale, l'identità della giovane donna ritrovata sulla spiaggia, nella riserva naturale della Sentina tra Marche e Abruzzo domenica scorsa.

L'ambasciata ceca, allertata con ogni probabilità dai familiari dei due, scrive Il Messaggero, si era messa in contatto con la questura di Ascoli e i poliziotti si erano portati nell'appartamento di via delle Lampare a Martinsicuro dove i due erano in vacanza da qualche giorno. Dentro la residenza estiva c'erano tutti i loro effetti personali e i documenti ma dei due turisti nessuna traccia. I poliziotti hanno prelevato all'interno della casa alcuni campioni di dna che nelle prossime ore dovranno stabilire con certezza se il cadavere ritrovato a pochi metri dalla riva al confine tra San Benedetto del Tronto e Martinsicuro appartenga alla 17enne, anche se ormai permangono davvero pochi dubbi.

La capitaneria di Porto e la guardia di finanza hanno avviato le ricerche in mare del 40enne: si teme che possa essere affogato anche lui e il suo corpo, visto anche il mare molto agitato dei giorni scorsi, possa essere stato trasportato a miglia di distanza o rimasto incagliato sotto qualche scogliera. L'autopsia sul corpo di Markéta verrà effettuata oggi dall'anatomopatologo incaricato all'interno dell'obitorio dell'ospedale di San Benedetto: l'ipotesi dell'annegamento sembra quella più accreditata. Un bagno in mare quindi che potrebbe essersi trasformato in tragedia viste le condizioni particolarmente difficili di sabato scorso.