LAVORATORI IN NERO E SENZA TEST COVID, MULTA DA 14.500 AD UNO CHALET E LICENZA SOSPESA

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, nell'ultima settimana hanno portato a termine una serie di controlli nei confronti degli stabilimenti balneari dei Comuni di Giulianova stessa, di Roseto degli Abruzzi, di Pineto e Silvi Marina. La situazione più grave è stata accertata proprio in quest'ultima località balneare, dove in uno chalet sono stati identificati ben tre lavoratori in nero sui quattro presenti. Sono state inoltre accertate gravi violazioni in tema di prevenzione alla diffusione dell'infezione da Covid - 19 in quanto conseguentemente all'assunzione in nero, tutti i dipendenti dello chalet non avevano effettuato la prevista visita medica prima di intraprendere l'attività di camerieri. I Carabinieri hanno anche accertato la totale assenza nel bar e ristorante delle informazioni da fornire, mediante apposita cartellonistica, a dipendenti e clienti riguardo al rischio epidemiologico. Per quanto riguarda le assunzioni in nero, ne è seguita la sospensione dell'attività imprenditoriale dello chalet, mentre per il resto delle infrazioni accertate è stata comminata una sanzione amministrativa di 14.500 euro. Anche a Giulianova sono state accertate alcune Infrazioni, dove un dipendente di uno chalet è stato sorpreso senza mascherina mentre portava da bere al dj e, analogamente, il titolare è stato multato poiché le persone presenti si divertivano ballando nonostante il divieto di intrattenimenti danzanti dalle 18.00 alle 6 del mattino, così come stabilito dal Ministero della Salute con il decreto del 16 agosto scorso, finalizzato al contenimento della pandemia da.Covid - 19.