SI SCHIANTA CON LO SCOOTER CONTRO IL GUARD RAIL DEL LOTTO ZERO, È GRAVE

È in ospedale in condizioni serie un 62enne di Montorio che, sul Lotto Zero, quasi nello stesso tratto di strada che ha visto qualche giorno fa l’incidente che ha coinvolto due anziani, si è schiantato contro il guard-rail mentre viaggiava con il suo scooter, un Peugeot 500. Le cause dell’incidente sono tutte da chiarire, ma l’uomo, arrivato in codice rosso al pronto soccorso del Mazzini, era cosciente e ha fornito le proprie generalità.