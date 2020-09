È MORTO IL 62ENNE CHE SI È SCHIANTATO CONTRO IL GUARD RAIL DEL LOTTO ZERO

È morto il 62enne di Montorio che, sul Lotto Zero, quasi bello stesso tratto di strada che ha visto qualche giorno fa l’incidente che ha coinvolto due anziani, si è schiantato contro il guard-rail mentre viaggiava con il suo scooter, un Peugeot 500. Si chiamava Antonio D'Agostino e viveva a Montorio. Le cause dell’incidente sono tutte da chiarire, ma l’uomo, arrivato in codice rosso al pronto soccorso del Mazzini, pur se grave era cosciente e ha fornito le proprie generalità, poi però le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e si è spento proprio neo locali del Pronto Soccorso.

Sembra che l'uomo si sia sentito male mentre viaggiava sullo scooter finendo poi fuori strada.