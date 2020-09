UN UOMO SVIENE IN MEZZO AD UN INCENDIO DI STERPAGLIE: E’ SALVO

Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo, è intervenuta a Guardia Vomano, nel Comune di Notaresco, per un incendio di stoppie e sterpaglie. L'incendio, che ha interessato una zona impervia, si è sviluppato su una superficie di circa 500 metri quadrati, all'interno di un uliveto. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio, evitando che potesse propagarsi alle zone vicine. Durante le operazioni di spegnimento è stato individuato un uomo di 62 anni riverso a terra, tra le stoppie bruciate. Presumibilmente aveva inalato i fumi della combustione e aveva difficoltà a respirare. In attesa dell'arrivo sul posto del personale del 118, i vigili del fuoco gli hanno prestato le prime cure. Poco lontano, dietro ad un albero, è stato individuato anche il padre 91enne in buone condizioni di salute. I vigili del fuoco hanno utilizzato un fuoristrada per condurre i sanitari del 118, giunti nel frattempo sul posto, lungo un ripido pendio fino a raggiungere il malcapitato. Appena in condizioni di essere trasportato, i vigili del fuoco lo hanno preso a bordo del fuoristrada e portato fino al punto in cui era atterrata l'eliambulanza del 118, partita dall'aeroporto di Pescara che è stata utilizzata per trasferirlo presso l'ospedale "Mazzini" di Teramo. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri di Roseto degli Abruzzi per i rilievi e gli adempimenti di competenza.