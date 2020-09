CADE DAL TETTO E MUORE, ERA SALITO A PULIRE IL COMIGNOLO

Domenica tragica a Canzano, dove un uomo di 80 anni, Giuseppe Esposito ha perso la vita a causa di una caduta dal tetto. Teatro della tragedia è stata via Macera lungo la SS 150 nei pressi del bivio per Canzano. L’uomo stava lavorando sul tetto dell’abitazione, perché aveva deciso, approfittando anche della bella giornata di sole, di pulire il comignolo, in vista poi dell’accensione invernale del camino. Un’operazione effettuata decine di volte, ma questa volta, per un malore, forse, o per una perdita di equilibrio, l’uomo è caduto dal tetto. Sul posto il 118, l’elisoccorso di Pescara e i Carabinieri, ma tutti i tentativi di soccorso sono stati vani.