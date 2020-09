MUORE IN MARE FORSE PER UN MALORE, ANZIANO NAPOLETANO

E’ morto probabilmente in mare per un malore, l’uomo soccorso ad Alba Adriatica nei pressi dello stabilimento Riccione Beach. Intervenuto il 118 per i soccorsi, per l'uomo: Giovanni Castelluccio di 73 anni orginario del napoletano non c'è stato nulla da fare. Era già morto. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica.