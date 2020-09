SI ERANO ALLONTANATE DA CASA DUE MINORENNI TERAMANE PER ANDARE A MILANO: LA POLFER LE RINTRACCIA

A Pescara la Polizia ferroviaria ha denunciato un giovane italiano ubriaco che molestava i viaggiatori in stazione; ad Alba Adriatica rintracciate due minorenni in viaggio per Milano.

Nella stazione di Pescara centrale, il personale della sottosezione PolFer ha denunciato un giovane italiano ubriaco, che disturbava i viaggiatori presenti nell’atrio della biglietteria. L’uomo, oltre allo stato di alterazione alcoolica, era sprovvisto della mascherina e, dopo essere stato invitato dagli agenti a indossarla, ha assunto un atteggiamento ostile e violento nei confronti dei poliziotti intervenuti.

Oltre alla denuncia per il reato contestato, il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente per l’ubriachezza e l’inosservanza alle misure anti Covid-19.

Ad Ancona invece la PolFer, su segnalazione dei Carabinieri di Alba Adriatica, ha rintracciato due minori che si erano arbitrariamente allontanate da casa il giorno prima per raggiungere in treno Milano. Le giovani, che hanno passato una notte fuori casa, fortunatamente stavano bene e sono state affidate ai genitori che le hanno raggiunte.