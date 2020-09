COVID19 3 NUOVI CASI POSITIVI A CASTELLALTO, IL SINDACO: “NON CHIEDETEMI I NOMI”

"L’Asl di Teramo mi comunica e conferma che, dai tamponi effettuati ieri, sono risultate positive 3 nuove persone nel nostro comune - scrive il sindaco Vincenzo Di Marco - Stanno bene e sono in isolamento obbligatorio. È iniziato da parte del Servizio Prevenziome Asl il solito lavoro prezioso, per ricostruire i contatti stretti da sottoporre a tampone.

A tutta la cittadinanza chiedo sobrietà e di non cedere ad allarmismi inutili. Obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro, fare uso delle mascherine al chiuso, in ufficio, nei luoghi di lavoro, nei locali al pubblico e ogni volta che non ci sono le condizioni del rispetto della distanza.

Scarichiamo tutti l’app IMMUNI del Ministero della Salute perché ci comunica subito sul nostro telefono se entriamo in contatto con un caso positivo al Covid.

P.S.

Sulle condizioni delle salute delle persone c’è il diritto alla privacy, quindi non chiamatemi e non scrivetemi in privato per sapere i nomi, perché come al solito non li dirò, abbiate fiducia nel lavoro di chi è preposto istituzionalmente a garantire il diritto alla salute.