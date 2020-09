SUV INVESTE DUE DONNE MENTRE ATTRAVERSAVANO LA STRADA

Investimento ieri sera nella zona della Madonna delle Grazie. Una macchina ha falciato due anziane donne mentre attraversavano la strada in piazza Caduti della Libertà, dinanzi al self service La Piazza. Secondo le informazioni raccolte, le due donne entrambe ultrasettantenni, avrebbero riportato sospette fratture agli arti.

Ad investire R.D.U. e G.D.B. è stato un Suv: l'automobilista le ha subito soccorse, attendendo l'arrivo del personale sanitario del 118 che ha trasferito entrambe in ospedale, in codice giallo. Le loro condizioni non sono gravi.

Ieri un'anziana donna è stata investita a Sant'Egidio ed è morta mentre usciva dal fornaio.