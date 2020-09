RAZZI DI SEGNALAZIONE NEL CAMION DEI RIFIUTI, A FUOCO UN MEZZO DELLA ECOTEDI

Un camion dei rifiuti è ancora in fiamme in Piazza della Libertà nei pressi del porto di Giulianova. Il mezzo della Ecotedi avrrebbe preso fuoco perchè tra i rifiuti nei cassonetti, c'erano anche dei razzi di segnalazione lasciati da qualcuno che, a contatto con il calore del mezzo, hanno preso fuoco. Sul posto i vigili del fuco ma l'incendio è difficile da spegnere. A quanto pare non sarebbe di origine dolosa. Indagini sono comunque in corso.