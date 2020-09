DISTRIBUTORE DI ALCOLICI IN PIENO CENTRO ACCESSIBILE AI MINORENNI? LA DENUNCIA DI SIMONELLA

La riflessione arriva dal coordinatore del comitato di quartiere di Villa Pavone Massimiliano Simonella che scrive e denuncia:

«I genitori si sbattono a casa per cercare di tenere i figli lontani il più possibile dell'alcol e dai suoi effetti, tanti bravi insegnanti fanno lo stesso a scuola, campagne promozionali a tappeto in TV, si terrorizzano i commercianti affinché non vendano alcolici ai ragazzini, insomma tutto va nel senso della prevenzione...poi in pieno centro storico si autorizza l'apertura di un simpatico distributore di alcolici, così un minorenne, munito del codice fiscale della nonna rincoglionita o semplicemente di un conoscente maggiorenne, si compra due belle bottiglie di vino a poco più di quindici euro e se le scola a Piazza S.Anna in compagnia dei suoi coetanei che lo acclamano come un eroe di guerra», chiude Simonella.