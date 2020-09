ACCUSE INFONDATE AL QUESTORE DI TERAMO, ALLA PROSSIMA UDIENZA SFILERANNO IL BLOGGER FALCONI, IL CONSIGLIERE COMUNALE FRACASSA E IL POLIZIOTTO PATRIARCA

Sarà dedicata tutta a loro, la prossima udienza in programma il 15 ottobre al Tribunale di Teramo. Il poliziotto Patriarca, il blogger Falconi e il consigliere comunale Fracassa saranno i testimoni chiave della vicenda processuale che due anni fa ha occupato il gossip estivo cittadino. Con il questore di Teramo De Simone finito nel mirino di accuse infondate e non dimostrate da parte di una donna del quartiere San Berardo che lo accusava di due aggressioni.

Dopo lunghe e articolate indagini, la vicenda è poi finita in tribunale, con il questore risultato invece vittima e parte offesa, e la sua grande accusatrice, madre di famiglia, accusata da accusatrice.

Dopo una serie di rinvii, questa mattina al Palazzo di Giustizia era prevista udienza con tutti i testimoni: dai vicini di casa della donna, ai dottori che l’hanno assistita in ospedale dopo le presunte aggressioni, alle forze di polizia intervenute nella sua abitazione. L’avvocato della donna, impossibilitato ad assisterla, ha chiesto al giudice Conciatori un breve rinvio tramite l’avvocato d’ufficio Ciminà, affinché oggi fossero ascoltati tutti i testimoni tranne i tre principali: il poliziotto Patriarca, il blogger Falconi e il consigliere comunale Fracassa.

Il giudice, con il consenso del pm Rosati e dell’avvocato di parte civile D’Innocenzo, ha concesso il breve rinvio. La prossima udienza sarà tutta dedicata a Patriarca, Falconi e Fracassa: i tre testimoni saranno fondamentali per chiarire non solo le motivazioni delle accuse infondate della donna, ma anche i contorni del coinvolgimento stesso dei testimoni nella vicenda.