ISTIGA IL CANE, UN PITBULL, CONTRO LA SORELLA: ARRESTATO

Finisce nei guai con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un 53enne di Martinsicuro. L’uomo ha cercato di istigare contro la sorella che viveva nella sua casa, un pitbull. La donna ha così chiamato i carabinieri per denunciare il fratello. Il 53enne era tornato a viveva con gli anziani genitori e la sorella, contro i quali era solito usare violenza nei confronti degli stessi. Dopo l'ennesima minaccia nei confronti della sorella e dopo averla raggiunta con calci e pugni aveva cercato di istigare il pitbull contro di lei ma è stato fermato dai carabinieri. L’uomo finito in manette è stato condotto ai domiciliari, dopo l’udienza di convalida.