MUORE IN UN INCIDENTE CON LA MOTO L’EX CONSIGLIERE REGIONALE RICCARDO MERCANTE

È morto in seguito ad un gravissimo incidente stradale, oggi pomeriggio, l’ex consigliere regionale Riccardo Mercante. Aveva 50 anni. L’incidente si è verificato sulla statale nel territorio di Sant’Omero dove Mercante, con la sua moto si è schiantato contro un’auto. La dinamica dell’incidente è tutta in corso di ricostruzione. Riccardo Mercante è morto in ospedale a Teramo, a seguito dei traumi riportati nell’incidente. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi ed il trasporto in eliambulanza. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Nereto, i mezzi sono stati sequestrati. Era a bordo di una Honda Africa Twin 1000 quando, per cause in corso di accertamento si sarebbe scontrato con un Rav 4 che procedeva nella sua stessa direzione.

CHI ERA

Ex consigliere regionale del movimento cinque stelle con D'Alfonso Presidente era un consulente finanziario. Mercante nella sua carriera politica, era stato anche consigliere provinciale dal 2009 al 2013 prima nelle fila dell'Italia dei Valori poi come indipendente dimettendosi prima del termine della consigliatura per aderire al M5S con il quale divenne consigliere regionale in virtù dei 1.800 voti ricevuti. Da sempre impegnato in politica Mercante era nipote di Antonio Macera già consigliere regionale dei Comunisti Italiani e poi segretario regionale dello stesso partito.