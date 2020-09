L'ABRUZZO DELLA POLITICA PIANGE RICCARDO MERCANTE

SARA MARCOZZI

Sono ancora senza parole. Abbiamo condiviso tanti momenti, mi mancherai. Mancherai a tutti! Un abbraccio alla tua cara Famiglia.

Ciao Ric! ♥️

FABIO BERARDINI

Un dolore fortissimo. Un compagno di avventura politica e persona di grande forza e valore. Non ho parole per esprimere quello che provo.

Ciao Riccardo. Ciao guerriero.

LUCA CORONA

Sono quelle notizie che ti spezzano il cuore.

Aldilà delle idee politiche diverse, l’amico Riccardo era una delle persone più cordiali, umili e politicamente corrette che ho conosciuto.

Un ragazzo sempre cordiale, con il sorriso sulle labbra, che amava molto la sua provincia e la sua regione.

La sua politica aveva sempre un unico obiettivo, il bene della comunità e del suo territorio.

Riposa in pace Riccardo.

TONI D'OVIDIO

Un amico, un compagno di battaglie, un amante della montagna come me... non ho parole. Addio Riccà

ANDREA CORE

Ci eravamo conosciuti con le racchette in mano, poi la passione per la Politica....tanti confronti, anche aspri, ma con la consapevolezza della reciproca onestà intellettuale e interesse per la collettività.

Ciao Riccà, mi mancherai. Ci mancherai...

LUCIANO MONTICELLI

Mi dispiace immensamente.