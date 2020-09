CORONAVIRUS, DIECI CASI DOPO UNA FESTA DI COMPLEANNO, LUI NON SAPEVA DI AVERE IL COVID. C'E' PREOCCUPAZIONE A ROCCA SANTA MARIA

Sono dieci i casi di coronavirus registrati da un compleanno festeggiato nei giorni scorsi in un ristorante di Teramo. Qui, c'era una persona che non sapeva di avere il Covid-19. In questa festa, sei persone dei dieci casi riguardano persone residenti a Rocca Santa Maria, piccolo comune di 500 abitanti in provincia di Teramo, ma solo tre di loro vivono in paese. Tutti gli altri sono persone residenti tra Teramo e Castellalto. Diciotto i nuovi casi emersi dai test delle ultime ore: aumenta il numero degli attualmente positivi al virus. Il numero degli attualmente positivi al virus continua a salire: sono 15 più di martedì, per un totale di 606 persone.