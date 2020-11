BLITZ AL “FERRO DI CAVALLO” ARRESTATA UNA GIOVANE CON MARIJUANA

Nella serata di ieri, c’è stato un controllo nel quartiere nord di Alba Adriatica nella c.d. zona “ferro di cavallo” da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica, diretti dal Ten. Col. Emanuele Mazzotta, nel corso del quale è stata rintracciata una giovane donna D. E. 26enne di Chieti, presente sulla piazzola del binari all’interno stazione RfI di Alba Adriatica. Alla vista dei militari dell’Arma la ragazza ha iniziato a mostrare segnali di nervosismo per cui è stata fermata e portata in caserma. Nel corso della perquisizione personale è stata trovata in possesso di circa due etti di sostanza stupefacente tipo “Marijuana” custodita nella borsa a tracolla. La donna, già nota alle forze di polizia, dovrà rispondere nel pomeriggio innanzi al Tribunale di Teramo del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e nel corso della notte è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della caserma di Alba Adriatica, mentre lo stupefacente è stato sequestrata. La stessa è stata, altresì, sanzionata con € 400 per violazione delle norme anti-covid per aver violato l’ordinanza della zona rossa