FOCOLAIO COVID ALLA CASA DI RIPOSO ALESSANDRINI DI CIVITELLA, IL SINDACO E' PREOCCUPATO, LA GIUNTA FINISCE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

Sono 20 i pazienti su 70 e 15 operatori oltre a ad altri 5 persone in attesa di risultato (alle ore 18) quelli che risultano positivi al Covid alla Casa di Riposo Alessandrini. La cooperativa Filadelphia sta provvedendo alla sostituzione del personale rimasto infettato con nuovi operatori. Intanto il Sindaco Cristina Di Pietro si dice preoccupata per quanto sta accadendo alla struttura, per il focolaio che si è acceso creando molta preoccupazione nel piccolo borgo, tra l'altro quasi tutta la giunta, ad eccezione dell'assessore Gabriele Marcellini si è messa in autoisolamento perchè un dipendente comunale è risultato positivo e sono in attesa di tampone per lunedi. Tutti lavorano da casa. La vicenda viene seguita dall'Usca e dal dottor Sbraccia oltre che dai vertici dell'Asp 1.