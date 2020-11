FURTO ALLA FARMACIA FOSCHI: ROMPONO LA PORTA A VETRO CON UN PICCONE E PORTANO VIA DENARO DALLA CASSA

Ladri di nuovo in azione alla Farmacia Foschi di Bellante stazione. Dopo il colpo messo a segno lo scorso 22 aprile, ignoti la scorsa notte hanno dapprima distrutto la porta in vetro laterale su via Nazionale e poi sono entrati concentrando la loro attenzione sui registratori di cassa. Ne hanno trafugati tre, portando via i cassetti con il denaro contante. Secondo una prima stima, i ladri avrebbero rubato la somma di 500 euro. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso l’azione dei malviventi: in essere come possiamo vedere, sono ritratti almeno due ladri, entrambi con la testa coperta da un cappuccio, che una volta razziato la piccola somma, si allontanano a bordo di una autovettura di grossa cilindrata parcheggiata all’esterno della farmacia. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica che stanno verificando le analogie con il precedente furto, sempre notturno, notturno di 7 mesi fa quando i banditi utilizzarono un piccone per spaccare la porta d’ingresso e anche in quel caso portare via i soldi della cassa.