POSITIVI AL COVID, MARITO E MOGLIE ESCONO PER FARE LA SPESA: DENUNCIATI PER EPIDEMIA CONTAGIOSA

Li hanno immortalati le telecamere. I carabinieri hanno una coppia per epidemia colposa. I protagonisti della vicenda sono due coniugi di Mosciano: lui di 52 anni e lei di 53. Erano andati a fare la spesa in un noto market di Mosciano. Hanno acquistato quello di cui avevano bisogno, hanno regolarmente pagato la merce alle casse e sono andati via.

Ma il market è munito di telecamere che sono state sistemate per evitare che qualcuno se ne vada senza pagare. Le telecamere hanno immortalato la coppia, la quale, da indagini effettuate, avrebbe però dovuto restare a casa. I due essendo positivi non dovevano uscire dalla loro abitazione. I carabinieri si sono presentati a casa ed hanno contestato loro il reato di epidemia contagiosa, scrive Il Messaggero, ed in questo caso non c'è stata la sanzione ma la denuncia.