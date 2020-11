L'ABRUZZO VERSO LA FASCIA GIALLA PER NATALE

Per Natale l’Abruzzo potrà uscire dalla zona rossa: il Dpcm vincola la nostra regione fino al 10 dicembre, stando alle norme attuali poi la nuova fascia. Non si esclude che si possa entrare per le feste in zona gialla.

Si legge nel Dpcm del 3 novembre: “La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la

nuova classificazione”. In sostanza lo “scenario inferiore”, per l’Abruzzo, è stato delineato dal report del monitoraggio settimanale solo l’altro ieri che si riferisce al periodo 16-22 novembre. Ma al Dpcm servono 14 giorni consecutivi di “abbassamento” degli indicatori. Tra i parametri presi in considerazione dal Governo l’Rt, l’indice di trasmissione del contagio che da noi è sceso da 1.32 a 1.06.In questo momento la nostra regione ha numeri e dati da fascia arancione o addirittura, da zona gialla. Ovviamente la situazione dovrà permanere per 14 giorni o migliorare. L’Abruzzo, come noto, ha anticipato la zona rossa, grazie all’ordinanza regionale del presidente Marsilio il 16 novembre, con l’entrata in vigore il 18. Provvedimento che è stato approvato dal ministro della Salute, Roberto Speranza con durata fino al 3 dicembre. Ora il Comitato tecnico scientifico dovrebbe discutere con il ministro stesso per accelerare i tempi.

Ameno che il nuovo Dpcm che sarà varato tra il 3 e il 4 dicembre, con le misure per il Natale, non dovesse cambiare il meccanismo di permanenza. Stando così la cose, l’Abruzzo dovrebbe rimanere fino al 3 dicembre in zona rossa.