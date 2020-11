SI SPOSTA DA UN COMUNE ALL'ALTRO, IN ZONA ROSSA, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri di Pineto, nel pomeriggio di ieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale hanno fermato un pregiudicato di 52 anni, di Spoltore. L'uomo, consapevole di essersi spostato in zona rossa senza giustificato motivo, ha mentito dicendo di non avere con sé i propri documenti di guida ed ha fornito ai militari delle false generalità dicendo di essere di Pineto. Ma il trucco è durato poco. In mattinata i Carabinieri, al termine degli accertamenti effettuati, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per false dichiarazioni sull'identità personale. È stato inoltre sanzionato ai sensi dell'attuale normativa anti covid.