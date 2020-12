VIDEO / NELLE CASE DEI TERREMOTATI, I LADRI PORTANO VIA PURE I MOBILI. LORY (BAR L'OLMO) MORTA PERCHE' NON AVEVA PIU' UNA CASA SUA

Portano via anche i mobili dalle camere da letto, i ladri che entrano dalle finestre e caricano poi, indisturbati sui mezzi la merce presa dalle case dei terremotati di via Adamoli a Colleatterrato e poi vanno via, indisturbati, perchè nella zona non c'è nessuno, da quattro anni e mancano i controlli. La presidente del comitato di quartiere Anna Di Ottavio nel parlare dell'immobilismo in atto sulla questione ricostruzione in corso da quattro anni, ricorda che Loredana D'Abbandanza la storica barista del caffè L'Olmo ritrovata morta per infarto domenica scorsa, potrebbe essere deceduta per il grande dispiacere dovuto alla mancanza della sua abitazione che si trova proprio in queste palazzine di via Adamoli, violate dai ladri.

