VENTUNENNE DENUNCIATO PER MOLESTIE E ATTI OSCENI

Nel corso dei rafforzati servizi ad ampio raggio disposti dai Carabinieri della Compagnia di Teramo , i militari della stazione di Teramo, a seguito di indagini e accertamenti, hanno identificato e denunciato a in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Teramoun giovane ventunenne del posto A.M.O per atti osceni in luogo pubblico.

Diverse erano state le segnalazionie denunce di giovani donne di Teramo, che soprattutto inorari serali e luoghi poco frequentati erano state avvicinate da questo ragazzo, il quale dopo essersi abbassati i pantaloni , si masturbavadanti alle donne.

Alle giuste irritate reazioni delle vittime il giovane fuggiva.

A seguito delle denunce, i militari della stazione carabinieri di Teramo, ascoltavano diversi testimoni ed acquisivano immaginidalle telecamere di sorveglianza di dove erano avvenuti gli approcci, riuscendo a risalire al predetto A.M.O , che tra l’altro era conosciuto agli uffici in quanto già altre volte , negli anni passati, era stato segnalato alla magistratura per gli stessi motivi.