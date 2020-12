SALE SUL TETTO DEL PALAZZO E TENTA DI UCCIDERSI, RAGAZZO DI 21 ANNI SALVATO DAI CARABINIERI

Serata movimentata per i Carabinieri di Teramo che verso le ore 22.00 di sabato, sono dovuti intervenire in Montorio al Vomano dove un giovane del posto minacciava di uccidersi . Il ragazzo di 21 anni, dopo aver litigato con la madre per futili motivi, spaccava con furia tutti i mobili della sua camera , per poi salire sul tetto della palazzina al terzo piano e qui in uno stato di forte alterazione psichica cominciava a gridare frasi sconnesse e minacciava di buttarsi di sotto. Sul posto immediatamente la centrale operativa 112 dei Carabinieri di Teramo , faceva convergere numerose pattuglie , nonché due squadre dei vigili del Fuoco è un medico del 118 . Mentre si aspettava l’arrivo del Negoziatore dell’Arma , figura altamente specializzata per comunicare con soggetti in stato di alterazione, il giovane incurante della pioggia si denudava completamente. In un attimo di distrazione, il personale che stava sul posto e cercavano di instaurarci un dialogo , riuscivano ad afferrarlo e a tirarlo giu dal tetto . Successivamente il ragazzo veniva ricoverato presso l’ospedale di Teramo.