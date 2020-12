MUORE PER COVID LA SUORA STORICA DEL CASTORANI

E' morta a Roma per Covid, suor Giuseppina Zaccari. Aveva 85 anni. In tantissimi la ricordano a Giulianova percheè fu la prima suora a prendere la patente di guida e perchè da sempre all'istituto Castorani. La notizia è stata pubblicata da Radio Azzurra. È rimasta all'Istituto Castorani fino al 1998, per 42 anni consecutivi. Prima di prendere i voti era stata maestra d'asilo e grazie alla sua preparazione si è dedicata molto ai giovanissimi giuliesi insegnando loro non solo a leggere e scrivere, ma anche a seguire le regole della vita