RAPINA AL SUPERMERCATO TIGRE DI SAN NICOLO': INSEGUITO E ARRESTATO DALLA POLIZIA

Rapina al supermercato Tigre di San Nicolo'. Attorno alle 19 un solo rapinatore, armato di pistola senza tappo rosso, è entrato al supermercato 'Tigre Amico' di piazza Progresso a San Nicolò a Tordino e ha minacciato le due cassiere in servizio: una è scappata, l’altra è rimasta senza reagire, come pietrificata.

Il giovane, italiano, ha intimato di aprire le casse e consegnare tutto il denaro dell'incasso di giornata. E' stato allora che Il responsabile del punto vendita è intervenuto in aiuto delle due dipendenti, accogliendo la richiesta del rapinatore, al quale ha aperto le casse per consegnare il denaro, una somma al momento non quantificata. Il rapinatore si è poi dato alla fuga ma è stato subito rintracciato e arrestato dagli agenti della volante e della squadra mobile della questura di Teramo, intervenuti sul posto assieme alla pattuglia dei carabinieri.

Era ancora in zona e molto probabilmente potrebbe essere un giovane del posto. Non è escluso, tra l'altro, che possa trattarsi dello stesso autore del colpo dello scorso 14 novembre al Todis, sempre di San Nicolò, che nella stessa serata aveva fallito una prima rapina all'Eurospin per la reazione della cassiera che lo aveva messo in fuga. L'uomo è stato arrestato.