QUARANTENNE SENZA VITA TROVATO IN STRADA, APERTA L'INCHIESTA

A terra, senza vita. Sulla strada. E’ stato trovato così, a Martinsicuro, il 40enne Cassidy Anuwe, di origini nigeriane ma da anni residente a Martinsicuro. Inutili i soccorsi, per l’uomo, trovato da alcuni passanti, non c’era più nulla da fare. Sarà l’autopsia a stabilire la cause della morte, nell’inchiesta aperta dalla Procura e per la quale operano i carabinieri della stazione di Martinsicuro e del nucleo investigativo del comando provinciale.