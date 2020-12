MARTELLATE IN TESTA AL COMPAGNO, SCATTA IL CODICE ROSSO...PER LEI

Prende a martellate in testa il compagno facendolo finire in ospedale, per questo, scatta la procedura del Codice rosso per una 45enne di Sant'Egidio alla Vibrata. Si attende ora il provvedimento del giudice per la donna che l'altra sera, in preda a raptus, ha impugnato un martello scagliandosi contro il compagno, un 50enne del posto. Diversi i colpi rivolti con violenza contro l'uomo, scrive Il Messaggero che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero per lesioni e ferite, giudicate guaribili in 20 giorni. Nel frattempo, la 45enne ha trovato ospitalità da alcuni familiari e ora è in attesa di conoscere quello che deciderà il giudice in merito a un nuovo episodio di violenza che ha visto protagonisti lei e il suo compagno.