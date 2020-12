MULTATA DALLA POLIZIA LOCALE, TITOLARE DI UN BAR SI INCATENA PER PROTESTA

Lei è Rosanna Parabella, titolare del bar MIRÓ a Nepezzano Paese, Rosanna oggi presa dalla disperazione ha deciso di incatenarsi nel suo bar.

Ieri è stata sanzionata perché nell’immediato esterno del locale due clienti, due, si sono versati una birra.

«Ancora una volta la nostra categoria viene presa di mira dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni che fanno delle nostre attività un unico capro espiatorio. Noi non chiediamo che non vengano fatte rispettare le regole, ma penso che il Buon senso delle persone debba prevalere su tutto, in ogni lavoro, sopratutto in un momento così delicato e di insofferenza assoluta», scrivono su facebook nel dare risalto alla notizia, alcuni colleghi della signora Parabella.