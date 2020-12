MUORE PER COVID IL VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE GRAZIANO MISANTONE

Questa mattina presso il nosocomio di Teramo, dopo una lunga battaglia contro il Covid19, Graziano Misantone ci ha lasciati.

Un dolore immenso per tutta la comunità, una persona buona e sempre pronta ad aiutare gli altri. Graziano, di anni 42, per gli amici Ciccio, era volontario e socio fondatore dell’ANVVFC – Protezione Civile di Cermignano. Era stato anche volontario della Croce Rossa e della locale Pro Loco, storica figura a “Lu Sand’Andonje di Cermignano”, un punto di riferimento per tutta la comunità.

“Qualsiasi attività svolta da oggi sarà a nome di Ciccio. Non ti dimenticheremo mai, hai lasciato un vuoto infinito! Ti vogliamo bene, aiutaci da lassù”, ha commentato il presidente dell’ANVVFC di Cermignano, Alessio Caforno.

La delegazione Valli Teramane e tutto il comitato ANVVFC regionale Abruzzo, si stringe al dolore per la perdita del volontario più forte e gentile. “Una persona affettuosa e rispettosa, sempre pronta ad aiutare il prossimo”, è il ricordo del presidente regionale Italo Ferrante, che si stringe al dolore della famiglia.

Ciao Ciccio, che la terra ti sia lieve.

ANVVFC del. Valli Teramane