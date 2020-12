FAMIGLIA AZZERATA DAL COVID: MUOIONO PADRE, MADRE E FIGLIO NEL GIRO DI UNA SETTIMANA

Il Covid picchia dura e non si può scherzare con il virus. A Campli ha particolarmente colpito quanto accaduto ad una famiglia i cui componenti sono venuti a mancare, a causa del Covid ne giro di pochi giorni. Qui come ricorda, colpito dall'accaduto, un intero nucleo familiare di tre persone, e tutti adulti che abitavano nella stessa casa, è stato contagiato dal virus. Il primo a morire è stato il padre di 80 anni, Giovanni Malaspina ex direttore ufficio del registro, la settimana scorsa, ricorda il Sindaco Federico Agostinelli, dopo due giorni è deceduta la madre, Italia Di Pietro di 78 e ieri mattina, nel reparto di terapia intensiva per malati Covid all'ospedale Mazzini di Teramo, ha perso la sua guerra contro il coronavirus il figlio, Tiberio Malaspina di 56 anni (nella foto alcuni anni fa), dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Un dramma che ha scosso la piccola comunità di Campli ma anche l'intera provincia. A piangerli resta solo: Giuliano che vive in un'altra casa.