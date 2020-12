MUORE DI COVID AD APPENA 40 ANNI IL COMMERCIALISTA REMO NOLI

Alfonso Di Sabatino Martina lo ricorda con un post così:

Caro Remo

Te ne sei andato troppo presto, con eleganza e sobrietà, come da educazione ricevuta.

Un compagno di squadra, un amico ed un collega sincero, leale, con il quale ho avuto il piacere di condividere l’anno della promozione in serie C con l’allora nidiata di amici teramani e non solo che non si rassegnavano all’inesorabile decorso del tempo.

Ci rivedremo lunedì alle tue esequie per darti l’ultimo saluto.

Ci mancherai

Che la terra ti sia lieve

Gli amici della Fortitudo

A Remo ....... per sempre