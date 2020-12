SCOPPIA UNA RISSA IN VIALE CRISPI...PER UN TRADIMENTO

Protagonisti di una violenta lite tra una decina di persone, sono stati un gruppo di giovani, lite scoppiata nel pomeriggio e che ha visto il traffico in tilt in viale Crispi, all’altezza della Casa di riposo De Benedectis. Per calmare gli animi dei giovani è stato necessario l’intervento di due volanti della Polizia di Stato e anche di quattro agenti che dovuto faticare per riportare la calma mentre il titolare del bar nei pressi del quale i protagonisti si sono affrontati, è stato costretto a chiudere l’attività per timore di danneggiamenti al locale.

Il motivo che ha portato il gruppo di giovani ad affrontarsi in quella che alla fine è stata una vera e propria rissa erano questioni legate a tradimenti e vecchi rancori tra coppie di amici.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’identificazione dei presenti e non è escluso che possano scattare denunce a piede libero per i partecipanti alla violenta lite.