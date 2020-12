MUORE SOFFOCATA DA UN BOCCONE, AVEVA 40 ANNI

Aveva quarant'anni, ma a vederla, sembrava una bambina. Piccolina, vivacissima, ospite dall'età di cinque anni del reparto dei casi più gravi della Piccola Opera Charitas. Assieme a tutti gli altri ospiti dell'Istituto aveva appena ricevuto la notizia del tampone negativo. E si era messa a mangiare. Sembrava una serata tranquilla, come le altre, quando ad un certo punto, scrive oggi Il Messaggero, ha cominciato a tossire, era rimasta con un boccone che non voleva scendere e lei respirava sempre più male.

L'hanno soccorsa dapprima i sanitari della Piccola Opera e non c'è stato niente da fare, non riusciva ad espellere il cibo, scrive Il Messaggero stamattina, che le bloccava il respiro ed allora sono arrivati anche dal vicino ospedale medici e infermieri, ma qualsiasi manovra antiostruttiva non ha avuto esito positivo e Fabiana, questo il suo nome, è morta soffocata, lasciando tutti nello sgomento e nel dolore.