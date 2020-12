IL CORONAVIRUS UCCIDE DUE ANZIANI CONIUGI CHE MUOIONO A DISTANZA DI POCHE ORE

Sono morti insieme, a distanza poche ore, uccisi dal coronavirus. Prima lei, Maria Tommolini, 88 anni, morta domenica pomeriggio. Poi il marito Domenico Tommolini, 91 anni, ex marinaio, deceduto nella notte di ieri. Erano ricoverati nella stessa camera del Covid Hospital di Atri. Colpiti da virus, la loro storia ha fatto commuovere Martinsicuro. Parenti, amici, vicini di casa in lacrime. Lo scrive stamattina Il Messaggero in riferimento a questi anziani coniugi, Maria e Domenico che erano i genitori del giudice Marina Tommolini, fino a 9 anni fa gip del Tribunale di Teramo e ora in servizio alla Corte di Appello di Ancona.