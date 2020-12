PESTO' DUE GIOCATORI DI BASKET DAVANTI ALLA DISCOTECA: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Giulianova, questa mattina, in esecuzione di ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti di C.C. di 21 anni di Giulianova, lo hanno tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari L’arrestato nello scorso mese di Febbraio insieme ad altri soggetti di etnia rom, identificati e denunciati in stato di libertà, si rese responsabile del pestaggio avvenuto nel parcheggio antistante una nota discoteca di Mosciano S.A di due giocatori della squadra di basket di Giulianova, uno dei quali riportava lesioni giudicate guaribili oltre i quaranta giorni di prognosi. Durante le concitate fasi dell’arresto i familiari dell’arrestato, per impedire che il congiunto venisse portato via , hanno opposto resistenza frapponendosi tra quest’ultimo ed i militari operanti minacciando di percuoterli e oltraggiandoli con frasi ingiuriose. Ri stabilità la calma il soggetto arrestato e’ stato condotto presso la Caserma di Giulianova da dove dopo aver espletato le formalità di rito veniva ricondotto nuovamente presso la sua abitazione agli arresti domiciliari