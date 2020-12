PRECIPITA DAL BALCONE E MUORE INFILZATA SULL'INFERRIATA

Una donna di 76 anni, V.V., è precipitata dal terzo piano della sua abitazione finendo sull’inferriata del cortile sottostante, morendo infilzata. A scoprire il corpo della donna sono stati alcuni vicini, che nulla hanno potuto di fronte alla macabra scena: l’anziana è infatti morta sul colpo come ha potuto constatare successivamente il medico del 118, intervenuto sul posto assieme al personale sanitario.

Secondo una prima ricostruzione, non è chiaro se la donna – che viveva da sola dopo la separazione dal marito – si sia lasciata cadere nel vuoto oppure se sia caduta accidentalmente dal balcone di casa, al terzo piano di una palazzina in via della Pinacoteca. Sta di fatto che non ha avuto scampo per la presenza dell’inferriata sottostante.

Tutto si è verificato attorno alle 19:30 e sul posto sono stati inviati i mezzi dei vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante: interventi purtroppo inutili per salvare la vita alla 76enne. Sul posto è attesa la scientifica della Polizia di Stato per i rilievi del caso: successivamente, con l’autorizzazione del magistrato, la salma verrà rimossa e trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo.