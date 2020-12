CONTROLLI CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI A TERAMO: MULTATO IL TITOLARE DI UN BAR

Controlli contro gli assembramenti nei locali ed in città, oggi pomeriggio a Teramo. La Polizia Locale ha effettuato una serie di controlli mirati che ha portato alla sanzione di 400 euro al titolare del Caffè Il Duomo dove sono stati trovati alcuni avventori intendi a consumare nel locale. I controlli continueranno anche nelle prossimi giorni e durante le feste natalizie così come voluto dal governo e come comunicato alle prefetture di riferimento.