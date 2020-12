CONTROLLI ZONA ROSSA: MULTATI DUE RAGAZZI CHE ANDAVANO A TROVARE LE FIDANZATE

Sono fino ad ora controlli "morbidi" quelli svolti da ieri, andati avanti oggi ( fino alle 22) e che proseguiranno anche domani sulle strade della provincia di Teramo, cosi come deciso dalle prefetture. Al momento sono 4 le sanzioni su una popolazione che, riferiscono gli organi competenti é da ritenersi in linea generale, osservante alle norme della zona rossa imposta dal Governo in linea generale in questo periodo di festa.

Le quattro persone sanzionate sono state trovate fuori casa senza motivazione. Due si sono giustificate dicendo che dovevano andare a trovare le fidanzate e due immigrati, a Martinsicuro hanno dichiarato che volevano andare a San Benedetto e non avevano capito che stavano in zona rossa.

I controlli proseguiranno anche domani, 26 dicembre: Santo Stefano.