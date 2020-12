IL COVID PORTA VIA IANNI, IL RE DEGLI ORGANETTI. MALORE PER UN EX PORTIERE DI CALCIO

Dopo la moglie Alfredina Ridolfi, a distanza di un mese, è deceduto anche il marito Marcello Ianni, noto artigiano di Giulianova titolare di una fabbrica di fisarmoniche e organetti, per Covid. Lei è morta a 71 anni il 27 novembre scorso nel reparto Covid dell'ospedale di Atri e lui ieri nell'identico reparto ma all'ospedale di Giulianova. L'insorgenza del contagio si è manifestata attorno al 18 novembre quando entrambi i coniugi, a distanza di poche ore, sono stati ricoverati in diverse strutture sanitarie.

Marcello Ianni aveva 76 anni ed insieme al figlio Igor portava avanti da molti anni la fabbrica di organetti con il marchio "Cavalier Giuseppe Ianni & Figli", conosciuta in Italia e all'estero per la grande qualità artigianale degli strumenti musicali che produceva. I funerali si terranno domani, alle 10, nel Duomo di San Flaviano.

E ieri, un altro lutto si è registrato in provincia di Teramo ed in particolare ad Alba Adriatica e Tortoreto. Un malore improvviso ha ucciso a 61 anni Lanfranco Freddi, mentre si trovava nella sua casa. A nulla sono serviti i soccorsi immediati e la corsa in ambulanza. Dopo la morte è risultato positivo al Covid e per i familiari sono scattate le procedure di prevenzione. Freddi è stato una figura di rilievo del calcio locale soprattutto per il suo legame con l'Alba Adriatica calcio, la squadra della città in cui era cresciuto e che non aveva mai smesso di seguire.