NEI GUAI OTTO GIOVANI: STAVANO ORGANIZZANDO IL CAPODANNO IN UN APPARTAMENTO

Nonostante un generalizzato rispetto in questa provincia delle vigenti disposizioni per l’Area Rossa, non è mancato, ancora una volta, tra i più giovani il totale disinteresse per la prevenzione del virus.

Infatti, nella serata di ieri, su segnalazione di un solere cittadino, vicino di casa, a questa Sala Operativa, le Volanti sono intervenute in questa via Fonte Baiano per la presenza di vari ragazzi all’interno di un appartamento attualmente non abitato.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno avuto modo di riscontrare la presenza di 8 giovani, tutti minorenni di età media di 16/17 anni, che, in grande allegria e privi di qualsiasi forma di prevenzione quale l’uso della mascherina, stavano ripulendo l’abitazione per poterla utilizzare la sera di Capodanno.

E’ invece tristemente terminata la serata con la convocazione a l’affidamento degli stessi ai rispettivi genitori, che dovranno provvedere al pagamento della sanzione amministrativa doppia sia perché non indossavano i dispositivi di protezione individuali, sia perché si erano allontananti dalla propria abitazione senza giustificazione valida alcuna.

In ambito provinciale, poi, sono state sanzionate dalla Polizia di Stato nelle varie componenti, nella giornata di ieri, nr.6 persone anche queste perché immotivatamente lasciavano la propria abitazione. Curiosa la giustificazione di due possessori di cani che, con gli stessi, si erano recati da Tortoreto ad Alba Adriatica che, benché confinanti, costituiscono comunque Comuni diversi e altre due persone che riferivano di doversi recare presso un noto negozio di materiale informatico ignorando, evidentemente, che lo stesso ieri era regolarmente chiuso.