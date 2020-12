PESTO' DUE GIOCATORI DI BASKET, EVADE DAI DOMICILIARI E VA A CASTROGNO

Evade dai domiciliari l'autore del pestaggio a due giocatori di basket avvenuta lo scorso febbraio presso un locale di Mosciano Sant'Angelo, e i Carabinieri del Nucleo Operativo di Giulianova lo hanno arrestato di nuovo. Questa volta, però, C.C., di 21 anni, finisce in carcere su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Teramo, su richiesta del Pubblico Ministero in seguito al rapporto inviato in Procura dai Carabinieri di Giulianova. I militari dell'Arma, infatti, hanno documentato come proprio pochi giorni dopo la sottoposizione del giovane agli arresti domiciliari, quest'ultimo in un'occasione si era allontanato da casa. Inevitabile, quindi, il provvedimento di oggi pomeriggio dell'Autorità Giudiziaria, che ha revocato gli arresti domiciliari e condotto C.C. in carcere.