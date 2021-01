SI SURRISCALDA E PRENDE FUOCO IL FORNO MENTRE CUOCE I DOLCI, EVACUATA LA PALAZZINA IN VIA PRECAUZIONALE

ù

A fuoco appartamento al sesto piano di un palazzo all’incrocio tra le vie Adamoli e Pilotti, a Colleatterrato Basso.

Secondo una prima ricostruzione, il fuoco sarebbe stato originato dal surriscaldamento di un forno, all’interno del quale la proprietaria stava cuocendo dei dolci.

L’allarme è stato dato dagli stessi proprietari, un nucleo composto da genitori e un figlio che in quel momento si trovavano nell’abitazione e che sono riusciti a mettersi in salvo senza conseguenze. l’intervento dei pompieri del comando di Teramo, con due autobotti e le squadre dotate di autorespiratore, ha permesso di spegnere le fiamme e bonificare l’appartamento.



Per precauzione anche i residenti negli altri locali della palazzina sono stati fatti allontanare, giusto il tempo di riportare la situazione alla normalità. Gli stessi abitanti del quartiere hanno seguito le fasi dell’intervento dei vigili del fuoco nell’area antistante il grosso condominio.