MUORE PER COVID, GIUSEPPE RICHETTI, RILEVO' LE INDUSTRIE DI MALAVOLTA

E' morto per covid, Giuseppe Richetti, l'imprenditore 59enne siciliano, originario di Ramacca in provincia di Catania, che aveva rilevato a Teramo le industrie dolcialrie e finger food che furono della famiglia Malavolta. Richetti fiu prima fornitore di Aristide Malavolta quando ancora a Sant'Atto esisteva l'omonimo gruppo, e dopo i problemi di Malavolta prima prese in affitto un ramo d'azienda, per poi acquistare e realizzare un proprio capannone con importanti investimenti, dove ha sviluppato la linea di punta che è quella delle fette al latte.

La notizia si è subito sparsa in giro, ora sarà importante mantenere fermo il controllo di una realtà produttiva importante per il territorio con oltre 140 dipendenti tra stagionali e fissi. Nel lavoro Richetti era affiancato da uno dei tre figli, Francesco, e dalla moglie.