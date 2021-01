RITROVATI DALLA POLIZIA DUE TRATTORI “PRONTI” PER LA VENDITA NEL MERCATO ILLEGALE

Nel pomeriggio di ieri personale della Sezione Polizia Stradale di Teramo e del Distaccamento di Giulianova ha operato un controllo a Mosciano Sant'Angelo ove sono stati rinvenuti, in un capannone abbandonato, due trattori agricoli di media/alta gamma provenuto di furto.

Entrambi i mezzi, di analogo tipo e marca e di cospicuo valore commerciale, presentavano il telaio contraffatto per la successiva vendita sul mercato illecito.

Uno dei due trattori è risultato provento di furto consumato tre anni fa all'interno di un'azienda agricola in provincia di Pesaro, mentrte per quanto riguarda l’altro, la Sezione di polizia Stradale sta effettuando ogni utile approfondimento tecnico allo scopo di accertarne la provenienza.

Il proprietario dello stabile e titolare della rimessa, (B.G. di 40 anni della zona), è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per ricettazione e riciclaggio.