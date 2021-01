ESCE DI CASA E NON RIENTRA, UN 32ENNE SI PERDE A IOANELLA

E' uscito di casa e non ha più fatto rientro nell'abitazione dei genitori dove vive. Un 32enne D.S, di Ioanella è uscito dall'abitazione verso le 17 per fare una passeggiata senza più farne ritorno. E' stato il padre verso el 19, a lanciare l'allarme. Si pensa che si sia infortunato in collina mentre passeggiava e che non possa essere in condizione di chiedere aiuto, anche perchè il cellulare dell'uomo è stato trovato nella macchina parcheggiata sotto casa. Sul posto unità cinofile, i carabinieri di Torricella e i Vigili del Fuoco di Teramo che proseguiranno nelle ricerche fino a tarda notte.