ESCE DI CASA E NON RIENTRA, UN 33 SI PERDE A IOANELLA: RITROVATO MORTO

Dalle 19:30 di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono stati impegnati in un intervento per la ricerca di una persona scomparsa. Si tratta di un uomo di 33 anni, G.S. domiciliato a Villa Mosca di Teramo, che intorno alle 17:00 di ieri era uscito dall'abitazione di famiglia in località Villa Colle di Ioanella nel comune di Torricella Sicura, senza però fare più rientro a casa. Il suo telefono cellulare era rimasti all'interno della sua auto, parcheggiata nel cortile dell'abitazione. Sul luogo delle ricerche è stata inviata una squadra operativa, il furgone UCL (Unità di Comando Locale), con funzioni di Posto di Comando Avanzato, gestito da personale TAS (esperto in Topografia Applicata al Soccorso) e due unità cinofile dei vigili del fuoco di Teramo. Il personale operativo e i cinofili hanno perlustrato attentamente la zona circostante il paese. Intorno alle 22:25 di stasera il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto in un bosco a circa 350 metri in linea d'aria da Villa Colle. Si è suicidato impiccandosi. L'uomo è stato individuato dal cane Zoe del Nucleo cinofili del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. Il recupero del corpo sarà effettuato a seguito dell'autorizzazione dall'Autorità Giudiziaria. Le operazioni di ricerca sono state effettuate in collaborazione con i volontari di Torricella coordinati dal Sindaco, i tecnici de CNSAS e i Carabinieri di Torricella Sicura a cui era stata presentata la segnalazione di scomparsa dell'uomo.